The Boyz auf Platz eins bei Weekly Trending Charts von K-Pop Radar

Die Gruppe The Boyz hat bei der K-Pop Chartshow „K-Pop Radar“, die in ganz Amerika gesendet wird, den ersten Platz belegt.

Am 26. August wurden die neuesten K-Pop Radar Weekly Trending Charts veröffentlicht und The Boyz haben mit „Whisper“ an der Spitze gestanden.

Das Musikvideo zum Lied ist ebenfalls beliebt. Bis zur dritten Augustwoche wurde es über 18 Millionen Mal gesehen.

Laut K-Pop Radar haben sich mehr als 9.000 neue Follower bei Twitter von The Boyz angemeldet. K-Pop Radar kommentierten, dass das neue Lied sehr gelungen sei und man gespannt auf die weiteren Aktivitäten der Jungs sei.