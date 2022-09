Liebe: der letzte Auftrag des Engels (1) 사람 놀리는 것도 아니고

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „사람 놀리는 것도 아니고; saram nollineun geotdo anigo“

Deutsch: „Will man mich etwa veräppeln“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





사람 Nomen für „Mensch, Person“

놀리- Verbstamm des Verbs 놀리다 für „sich über jdn. lustig machen, jdn. necken, veräppeln“

-는 Verbendung zur Bildung von Partizipien

것 Nomen für „etwas“

-도 Postposition für „auch“

아니- Verbstamm des Verbs 아니다 für „nicht sein“

-고 Verbendung zur Einleitung eines weiteren Satzes





Der Ausdruck „사람 놀리는 것도 아니고“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Es kann doch nicht ein Menschen neckendes Etwas sein“. Aus Sicht des Sprechers ist jemand mit seinen Worten, seiner Handlung oder seinem Spaß einfach zu weit gegangen, sodass das Ganze für den Betroffenen einfach nur beleidigend ist. Es wirkt so, als ob dieser jemand dadurch den Betroffenen veräppeln will, sodass der Sprecher deswegen den Ausdruck im Sinne von „Will man ihn/sie/mich veräppeln oder was“ oder „Soll das etwa ein Witz sein?“ verwendet. Der Betroffene kann je nach Kontext der Sprecher selbst oder eine dritte Person sein. Genauer genommen ist der Ausdruck ein Vorwurf gegenüber der Person, die es mit ihrem Spaß übertreibt oder etwas Unfassbares sagt.





Ergänzungen

전화하다: Verb für „anrufen (am Telefon)“