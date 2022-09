WHO: „Mdizinische Versorgung in Pakistan wegen Flutkatastrophe zusammengebrochen“

ⓒ YONHAP News

Pakistan war wegen des Monsun-Regens von verheerenden Überflutungen betroffen, und dort breiten sich nun Krankheiten aus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gab am 5. September Ortszeit bekannt, dass medizinische Einrichtungen in Pakistan stark beschädigt oder zerstört worden und mehrere Zehntausend Menschen an Infektionskrankheiten erkrankt seien.





In der WHO-Erklärung hieß es, dass durch Überflutungen in Pakistan mehr als 1.290 Menschen gestorben und 12.500 Menschen verletzt worden seien. Über 33 Millionen Menschen seien von der Flutkatastrophe betroffen, und rund 634.000 Menschen halten sich in einem Übergangslager auf.





Von den Überschwemmungen seien nicht nur Häuser betroffen. 432 medizinische Einrichtungen des Landes seien vollständig zerstört und 1.028 Einrichtungen teilweise beschädigt worden. Deshalb haben die Bürger Pakistans keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und Behandlungsmöglichkeiten mehr.





In Pakistan breiten sich nun in großer Geschwindigkeit Infektionskrankheiten aus. Schon jetzt liege die Zahl der Patienten, die an Durchfall, Malaria und Typhus erkrankt sind, bei mehreren Zehntausend. Medizinische Experten befürchten, dass vier bis zwölf Wochen später rund fünf Millionen Pakistaner von verschiedenen Infektionskrankheiten betroffen sein werden, falls dort nicht rechtzeitig sauberes Trinkwasser und medizinische Behandlungsmöglichkeiten angeboten werden.