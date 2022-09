Wegen Exodus aus Hongkong werden dort immer mehr Haustiere ausgesetzt

ⓒ HKDR

AFP News hat am 5. September berichtet, dass wegen des chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong und der harten Null-Covid-Politik viele Einheimische und Ausländer Hongkong verlassen und deswegen auch die Zahl der ausgesetzten Haustiere drastisch zugenommen hat. Meistens ließen die Besitzer ihre Haustiere zurück, weil aufgrund des Mangels an Passagierflügen die Flugtickets für Haustiere unerschwinglich geworden seien.





Eva Sit, Kommunikationsdirektorin von Hong Kong Dog Rescue (HKDR), sagte, früher war die Auswanderung in zwei von zehn Fällen der Grund, warum man das Haustier der Einrichtung anvertraute. Derzeit sei die Auswanderung fast der einzige Grund. Acht von zehn Übergabeanträgen, die die Organisation erhält, haben diesen Grund. Gewöhnlich nehmen die meisten Auswanderer ihre Haustiere mit. Dies ist aber nun nicht mehr möglich, weil wegen der Null-Covid-Politik die Zahl der Passagierflüge aus und nach Hongkong drastisch zurückgegangen ist.





Einst war der internationale Flughafen von Hongkong eines der wichtigsten Drehkreuze der Welt. Aufgrund der strengen Quarantäneregeln meiden nun viele Fluggesellschaften diese Stadt. Im vergangenen Juli nutzten 401.000 Menschen den Hongkonger Flughafen. Diese Zahl entspricht lediglich einem Anteil von sechs Prozent des Niveaus vor der Pandemie. Der Mangel an kommerziellen Flügen führt zu wenigen Plätzen für Haustiere in der Kabine oder im Frachtraum. Deshalb wird es unmöglich oder zu kostenaufwendig, wenn man mit dem Haustier auswandern will.





Einige wohlhabende Menschen zahlen für eine gemeinsame Chartermaschine jeweils 150.000 bis 250.000 Hongkong Dollar, um ihre Haustiere mitnehmen zu können. Ein Franzose mit einem Haushund sagt, er habe viele Freunde gesehen, die mit anderen Menschen gemeinsam eine private Chartermaschine nehmen. Dies sei aber zu teuer. Viele andere müssen sich wegen der hohen Kosten für einen herzzerreißenden Abschied von ihren Haustieren entscheiden.