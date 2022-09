Thailand will nun für Kokosernte auf Maschinen statt Affen setzen

ⓒ YONHAP News

Thailand, ein wichtiger Exporteur von Kokosnüssen, der wegen der Ausbeutung von Affen für die Kokosernte kritisiert wurde, hat nun eine Maschine für die Kokosernte entwickelt. Laut lokaler Medien wie Nation Thailand hat das thailändische Landwirtschaftsministerium eine Maschine, mit der der Mensch auf Kokosbäume klettern kann, entwickelt und mit deren Verbreitung begonnen.





Mit dieser Klettermaschine, die an beiden Beinen des Kletterers befestigt wird, kann man in einer Geschwindigkeit von 8,4 Metern pro Minute den Baum hochklettern. Für die Gewährleistung der Sicherheit des Kletterers ist die Maschine auch mit einem Sicherheitsgürtel ausgestattet. Die Tierschutzorganisation „People for the Ethical Treatment of Animals“, kurz PETA, hatte 2020 einen Bericht über die Misshandlung von Affen in der thailändischen Kokosindustrie veröffentlicht. Das thailändische Ministerium erklärte, dass es die Maschine entwickelt hat, um die negativen Auswirkungen dieses Berichts auf die thailändische Kokosindustrie abzufedern.





Im Süden Thailands wurden seit langem Affen zum Pflücken von Kokosnüssen gezwungen. Gewöhnlich wurden die Affen nach drei- bis fünfmonatigem Training bei der Kokosernte eingesetzt und mussten bis zu 1.000 Kokosnüsse am Tag pflücken. PETA berichtete 2020, dass die Organisation auf acht Farmen in Thailand eine Ausbeutung und Misshandlung von Affen feststellen konnte, und veröffentlichte auch ein Video von leidenden Affen. Die Organisation teilte damals ihre Rechercheergebnisse monatelang mit den betreffenden Unternehmen, so dass etwa 15.000 Lebensmittelhändler in Europa und den USA beschlossen, keine Kokosprodukte aus thailändischer Affenarbeit mehr einzukaufen und anzubieten.





Thailändische Kokosmilchproduzenten behaupteten, dass der Einsatz von Affen bei der Kokosernte eine Tradition und ein Teil der Kultur der südlichen Regionen Thailands sei und bei Touristen als beliebte Attraktion gelte. Auch die thailändische Regierung versuchte zu vermitteln, indem sie darauf hinwies, dass Affen für das Pflücken von Kokosnüssen nicht grausam abgerichtet oder misshandelt worden seien. Angesichts des sich ausbreitenden Boykotts von Kokosmilch aus Thailand hat die Regierung nun die Klettermaschine entwickelt.