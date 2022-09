Badmintonspielerin An Se-young bei Japan Open Zweite

ⓒ YONHAP News

Badmintonspielerin An Se-young hat bei den Japan Open den zweiten Platz belegt.





Die Südkoreanerin verlor im Einzel-Finale des Turniers in Osaka gegen die Japanerin Akane Yamaguchi mit 0:2 Sätzen.





An hatte bereits letzten Monat bei der Badminton-Weltmeisterschaft in Japan im Halbfinale gegen Yamaguchi verloren. Nun scheiterte sie erneut an der Weltranglistenersten. Zuvor hatte sie im Halbfinale gegen die Weltranglistenzweite Tai Tzu-Ying aus Taiwan in einem spannenden Duell knapp mit 2:1 gesiegt.





Im Finale gegen Yamaguchi hatte An Se-young der Japanerin im ersten Satz kaum etwas entgegenzusetzen. Nach einem schwachen Spiel verlor sie mit 9:21. Im zweiten Satz gab sie die Führung erneut an ihre Gegnerin ab. Zur Hälfte des Satzes spielte sie konzentrierter und machte drei Punkte wett. Dies reichte aber nicht aus, um das Blatt noch zu wenden. Der Satz ging innerhalb von 38 Minuten an die Japanerin.





Im Frauen-Doppel siegte die koreanische Paarung Jeong Na-eun und Kim Hye-jeong nach einem koreanischen Finale gegen Baek Ha-na und Lee Yu-rim, die die Silbermedaille gewannen. Bronze ging an die Weltranglistendritten und Titelverteidiger Kim So-young und Kong Hee-yong und damit ebenfalls an ein koreanisches Team. Kim Gi-jung und Kim Sa-rang belegten im gemischten Doppel den dritten Platz.