Handball-Derby gegen Japan – Sieg für die Frauen, Niederlage für die Herren

Seit Mai werden die südkoreanischen Handball-Nationalmannschaften von Ausländern trainiert. Der dänische Handballtrainer Kim Rasmussen wurde zum Nationaltrainer der Frauen-Mannschaft berufen. Der Portugiese Rolando Freitas ist Trainer der Männer-Mannschaft. Rasmussen konnte nun bei seinem ersten offiziellen Spiel als neuer Nationaltrainer der südkoreanischen Frauen-Handballmannschaft einen Sieg einfahren.





Die südkoreanischen Handballerinnen gewannen am Sonntag in Nagoya die erste Runde des regelmäßig stattfinden Derbys gegen Japan mit 25:19. Die Mannschaft lag nach Ende der ersten Spielhälfte mit nur einem Punkt in Führung. In der zweiten Spielhälfte hagelte es dann Tore durch Lee Mi-gyeong und Kang Kyung-min. Lee Mi-gyeong erzielte mit 12 die meisten Treffer. Kang Kyung-min traf sechs Mal. Südkorea hat die Spiele gegen Japan seit 2013 sieben Mal in Folge gewonnen.





Die Männer-Mannschaft war davor mit 19:25 dem japanischen Team unterlegen. Die südkoreanische Männer-Mannschaft hatte die Spiele seit ihrer Einführung im Jahr 2008, bis 2016 acht Mal in Folge gewonnen. 2017 gab es die erste Niederlage. Nach einem erneuten Sieg 2018 war das Team mit neun Siegen und einer Niederlage deutlich überlegen. 2019 verlor es jedoch erneut. Bei dem diesjährigen Match, das nach einer dreijährigen Coronapause wieder stattfand, musste es die zweite Niederlage in Folge einstecken.





Südkorea lag zwar mit Ende der ersten Spielhälfte dank der brillanten Leistung von Torwart Kim Dong-uk in Führung, in der zweiten Spielhälfte drehte Japan jedoch schon zu Beginn den Spieß um. Bei einem Spielstand von 13:15 erzielte Japan fünf Tore in Folge und vergrößerte den Abstand auf 13:20. Die südkoreanische Mannschaft wollte sich zum Schluss zwar noch einmal gegen die Niederlage stemmen, musste sich am Ende aber geschlagen geben.





Die zweite Runde des Turniers findet am kommenden Mittwoch im südkoreanischen Incheon statt.