Tragbare Sonnenuhr aus der Zeit des späten Joseon kehrt nach Korea zurück

In einer Sonderausstellung im nationalen Palastmuseum in Seoul ist derzeit ein seltenes Objekt aus der Zeit des späten Joseon zu sehen. Ilyeongwongu, die erste zur Zeit des späten Joseon hergestellte tragbare Sonnenuhr, wurde im vergangenen März von der Behörde für Kulturerbe und der Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland bei einer Auktion in den USA ersteigert.

Die tragbare Sonnenuhr hat die Form eines Globus mit einem Durchmesser von 11,2 Zentimetern. Die darauf markierten 12 Tierkreiszeichen und 96 senkrechten Linien deuten auf das Zeitsystem der späten Joseon-Zeit hin, welches aus 12 Stunden und 96 Gak bestand. Ein Gak sind 15 Minuten. Ebenfalls lässt eine Verzierung mit der Technik des eingelegten Silberdrahts Eunipsa auf den zeitlichen Hintergrund schließen. Dass das wertvolle Objekt nach Korea zurückgeholt werden konnte, ist der engagierten Unterstützung durch die Kulturerbebehörde und der engen Zusammenarbeit mit der Stiftung für koreanisches Kulturerebe im Ausland zu verdanken.