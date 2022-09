Blackpink haben mehr als 80 Millionen YouTube-Abonnent:innen

ⓒ YG Entertainment

Die südkoreanische Girlgroup Blackpink hat erneut einen Rekord aufgestellt. Ihre Managementagentur YG Entertainment gab am 5. September bekannt, dass die Zahl der Abonnent:innen des YouTube-Kanals dieser Band an dem Tag gegen 4:38 Uhr morgens die Marke von 80 Millionen überschritten hat. Die Agentur erklärte, dass Blackpink weltweit als erste Künstler:innen der Popmusikszene und etwa sechs Jahre und drei Monate nach der Eröffnung des Kanals das bedeutende Ergebnis erzielt haben.

Blackpink stiegen im Juli 2020 als erste Popmusiker aus dem nicht-englischsprachigen Raum bei der YouTube-Abonnenten-Zahl in die Top Fünf ein und überholten der Reihe nach Superstars wie Ariana Grande, Eminem, Ed Sheeran und DJ Marshmello. Im September des vergangenen Jahres überholte die Band auch Justin Bieber und wurde in der YouTube-Abonnenten-Zahl weltweit die Nummer 1.

Die Band verzeichnet seit ihrem Entstehungsjahr 2016 mehr als 26 Milliarden Klicks auf ihrem Kanal. 33 Videos davon wurden mehr als 100 Millionen Mal angeklickt. Ihr Song „DDU-Du DDU-DU“ hat mehr als 1,9 Milliarden Aufrufe auf YouTube.

Blackpink bringen am 16. September ihr zweites Studioalbum „Born Pink“ auf den Markt. Am 15. und 16. Oktober veranstalten sie in Seoul ein Konzert und gehen auf Auslandstournee.