Klein aber stark: Film „6/45“ führte am Wochenende die Kinocharts an

ⓒ SIDUS

Die südkoreanische Filmkomödie „6/45“ unter der Regie von Park Gyu-tae und mit Go Kyung-pyo und Lee Yi-kyung in den Hauptrollen eroberte am vergangenen Wochenende die Kino-Charts. Der Film lockte vom 2. bis 4. September rund 406.000 Personen ins Kino und nahm mit einem Umsatzanteil von 45,3 Prozent in den Kino-Charts den ersten Platz ein. Mit Stand vom 5. September beträgt die angehäufte Zuschauerzahl dieses Films 1.171.511.

Die Produktionskosten dieses Films liegen bei 5 Milliarden Won, rund 3,64 Millionen Dollar, und die Gewinnschwelle liegt bei einer Zuschauerzahl von 1,65 Millionen. Durch Mundpropaganda zog der Film, der am 24. August seinen Kinostart feierte, immer mehr Zuschauer ins Kino an. Am fünften Tag nach der Premiere stieg er in den Tagescharts auf Rang 1 und behauptet bis zum 4. September acht Tage in Folge diesen Platz.

Der koreanische Spionagefilm „Hunt“, das Regiedebüt des „Squid Game“-Stars Lee Jung-jae, stand drei Wochen in Folge am Wochenende an erster Stelle der Kinocharts, wurde aber am vergangenen Wochenende vom Film „6/45“ auf den zweiten Platz verdrängt.

Der Film „6/45“ behandelt eine komische Begegnung zwischen süd- und nordkoreanischen Soldaten, ausgelöst durch einen Lotterieschein mit einer Gewinnsumme in Höhe von 5,7 Milliarden Won, der vom Wind über die militärische Demarkationslinie in den Norden getragen wird.