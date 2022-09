Südkorea schlägt Nordkorea Gespräche über getrennte Familien vor

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Regierung will mit Nordkorea über neue Zusammenführungen getrennter Familien sprechen.





Vereinigungsminister Kwon Young-se schlug in einer Stellungnahme am Mittwoch Nordkorea vor, Gespräche zur Lösung der Frage der getrennten Familien zwischen den zuständigen Behörden zu führen.





Er hoffe, dass sich die Zuständigen beider Teilstaaten schnellstmöglich treffen und die Frage der durch den Koreakrieg zerrissenen Familien und andere humanitäre Angelegenheiten offen besprechen. Die südkoreanische Regierung werde ohne Vorbehalte an den Gesprächen teilnehmen. Das Problem müsse gelöst werden, bevor der Ausdruck „getrennte Familien“ ganz verschwinde. Beide Koreas sollten rasche und grundlegende Maßnahmen ergreifen, hieß es.





Kwon sagte auch, dass einmalige Treffen einer kleinen Zahl von getrennten Familien nicht mehr ausreichten. Er meinte damit offenbar, dass grundlegende Lösungen gefunden werden müssen, wie beispielsweise, dass die Familien nach dem Treffen Briefe austauschen und sich jederzeit wiedersehen können.





Insgesamt 133.654 Personen in Südkorea haben sich für eine Familienzusammenführung beworben. Nur 1.099 wurden dafür ausgewählt und konnten ihre Angehörigen sehen. Dies sind lediglich drei Prozent. Aus Nord- und Südkorea zusammen waren es bisher insgesamt 4.800. Das Problem ist, dass die Menschen, die auf ein Treffen mit ihren Angehörigen im anderen Teilstaat hoffen, immer älter werden. 87.964 von ihnen sind mittlerweile verstorben. 30 Prozent der noch Lebenden sind über 90 Jahre alt, 37 Prozent in ihren Achtzigern und 19 Prozent in ihren Siebzigern.





Die Beziehungen beider Koreas sind derzeit angespannt. Die Chance, dass Pjöngjang auf das Angebot eingeht, wird daher als gering eingeschätzt. Minister Kwon betonte, dass er seinen Vorschlag Nordkorea wiederholt unterbreiten werde.