Alltagsessen in Korea

Jeder Mensch hat besondere Vorlieben, was die Ernährung angeht. Am liebsten würden wir immer nur das essen und trinken, was wir am liebsten mögen, doch jeden Tag Schokolade und Cola, wie in meinem Fall, wäre ganz sicher nicht gesund (ich habe es ausprobiert). Und in der Regel auch nicht bezahlbar. So greifen wir im Alltag meist auf erschwingliche Lebensmittel zurück und heben uns die besonderen Leckereien für besondere Gelegenheiten auf. Das gilt auch für die bekanntesten und beliebtesten koreanischen Gerichte wie Ramyeon, Kimbap, Bibimbap, Bulgogi, Grillhähnchen, Hühnereintopf (Samgyetang), Schweinebauchfleisch-BBQ (Samgyeopsal), roher Fisch, Eisnudeln (Naengmyeon), Schwarze-Soße-Nudeln (Jjajangmyeon), Schnitzel-Streifen (Donkkas) oder Reiskuchen (Tteok). Wie ernähren sich Koreaner und Koreanerinnen aber tatsächlich alltäglich?