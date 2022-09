J-Hope erreicht in kürzester Zeit 200 Millionen Streamingabrufe bei Spotify

ⓒ Big Hit Music

Das Mitglied J-Hope von BTS hat von allen koreanischen Solosängern in kürzester Zeit 200 Millionen Streamingabrufe bei Spotify erreicht. Es handelt sich hierbei um das Album „Jack in the Box“, das am 15. Juli veröffentlicht wurde.

Das Album ist das erste Soloalbum von J-Hope und man kann darauf zehn selbst geschriebene Lieder vorfinden. Aber nicht nur die Lieder werden gerne gestreamt, sondern das Album wird auch viel gekauft. Es kam auf Anhieb auf Platz 17 der Billboard 200.

Bei Spotify folgen über 11,67 Mio Abonnenten J-Hope, was die größte Followerzahl von allen koreanischen Solosängern darstellt.