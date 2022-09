Blackpinks „Pink Venom“ erreicht gute Positionen in britischen Official Charts und bei Spotify

ⓒ YG Entertainment

Das Lied „Pink Venom“ von Blackpink, das im zweiten regulären Album enthalten sein wird, steht schon seit zwei Wochen in Folge auf Platz eins von Global You Tube Charts. Dies gab YouTube am 4. September bekannt. Als das Video zum Lied „Pink Venom“ auf YouTube zu sehen war, wurde es binnen 24 Stunden über 90 Millionen mal gesehen. Diese Zahl hat bisher keine Sängerin weltweit erreicht. In nur sieben Tagen wurden über 200 Millionen Abrufe erzielt.

Auch zum Hören ist das Lied gefragt. In den britischen Official Charts kam es erstmals auf Platz 22 und in der darauffolgenden Woche besetzte es Platz 37. Bei Spotify ist der Song in der ersten Woche auf Platz zwei und dann auf Platz vier vertreten gewesen.

Das zweite reguläre Album wird am 16. September herausgegeben. Da das Lied „Pink Venom“ bereits weltweiten Erfolg genießt, kann man erwarten, dass auch das Album ein Erfolg wird. Am 15. Oktober wollen Blackpink ihre Welttournee in Seoul eröffnen.