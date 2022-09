Unter Mondlicht im Hangang-Park Banpo

ⓒ Seoul Metropolitan Government

Morgens und spätabends fühlt es sich in Seoul schon wie Herbst an, was bestens für abendliche Spaziergänge und Ausflüge ist! Und genau passend wurde am 26. August im Hangang-Park Banpo der Hangang-Mondlicht-Markt eröffnet, auf dem man verschiedenes Essen an den vielen Foodtrucks probieren und kleine Krimskrams kaufen kann. Nach einer Woche Pause findet der Markt nun wieder vom 26. August bis zum 25. September jeden Samstag und Sonntag von 17 Uhr bis 22 Uhr statt. Der Eintritt ist natürlich frei.

Aber das ist längst nicht alles, was der Hangang-Park Banpo abends bietet!

* Der Nachtmarkt findet anschließend noch einmal vom 22.-23. Oktober 2022 im Hangang-Park Yeouido statt.