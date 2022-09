Ein Spaziergang durch das Hanok-Dorf Namsangol

ⓒ Namsangol Hanok Village

Im Hanok-Dorf Namsangol, das 1998 eröffnet wurde, kann man fünf traditionelle koreanische Häuser besichtigen, die von ihrem Originalstandort an diesen Standtort verlegt und restauriert wurden. Sie sind ein gutes Beispiel der traditionellen koreanischen Architektur Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts und bieten einen Einblick in den Alltag der Adligen zu dieser Zeit. Besucher können ein Stück von der traditionellen koreanischen Kultur auch selbst erleben, indem sie zum Beispiel an den verschiedenen Erlebnisprogrammen am Wochenende teilnehmen. An den Chuseok-Feiertagen wird dieses Jahr zudem ein großes Fest mit interaktiven Programmen, Volksspielen sowie Musik- und Tanzvorführungen veranstaltet.