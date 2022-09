Nach China leisten auch die USA finanzielle Nothilfe für Sri Lanka

ⓒ YONHAP News

Auslandsmedien wie Reuters haben am 11. September berichtet, dass die USA Sri Lanka eine finanzielle Nothilfe in Höhe von 60 Millionen Dollar leisten. Samantha Power, Administratorin der United States Agency for International Development (USAID), gab an dem Tag bekannt, dass die US-Behörde für den Import von chemischen Düngemitteln und humanitäre Hilfe jeweils 40 und 20 Millionen Dollar für den in wirtschaftlicher Not befindlichen Inselstaat bereitstellen wird.





Power rief bei ihrem zweitägigen Sri Lanka-Besuch die örtlichen Behörden dazu auf, die Korruption zu bekämpfen und auch das Herrschaftssystem zu reformieren. Allein mit wirtschaftlicher Hilfe aus dem Ausland ließe sich das Leid nicht überwinden, mahnte sie. Auch bei ihrem Treffen mit dem sri-lankischen Präsidenten betonte sie, dass politische Reformen und politische Verantwortung mit Wirtschaftsreformen einhergehen müssten. Solche Bemühungen würden das Vertrauen der Völkergemeinschaft in die sri-lankische Regierung stärken.





Sri Lanka steckt zurzeit in seiner größten Wirtschaftskrise, nachdem sich zum Zusammenbruch der Tourismusindustrie auch ein drastischer Anstieg der Auslandsschulden und eine fehlgeschlagene Finanzpolitik gesellt hatten. Der gesamte Umfang der Auslandsschulden des Landes beträgt 51 Milliarden Dollar, und 28 Milliarden Dollar davon müssen bis 2027 zurückgezahlt werden. Dem Land fehlen die Mittel, um Treibstoff, Lebensmittel und Medikamente zu importieren. Sir Lanka gilt seit dem 18. Mai als zahlungsunfähig.





Tausende von Menschen demonstrierten monatelang und machten die Korruption und Misswirtschaft der Familie Rajapaksa, die seit Anfang der 2000er Jahre in Sri Lanka an der Macht ist, für den Staatsbankrott verantwortlich. Die neue Regierung um Präsident Ranil Wickremensinghe, der nach dem Sturz seines Vorgängers Gotabaya Rajapaksa die Amtsgeschäfte übernahm, erhält von Indien, China und der Weltbank Hilfe und bündelt zurzeit alle Kräfte für die wirtschaftliche Erholung. Am 1. September einigte sich das Land mit dem Internationalen Währungsfonds auf ein Hilfsprogramm im Volumen von 2,9 Milliarden Dollar.