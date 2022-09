Japan will visafreie Einreise und Möglichkeit der Individualreisen überprüfen

ⓒ YONHAP News

Japan will offenbar die visafreie Einreise überprüfen, um den Tourismus anzukurbeln. Der stellvertretende Kabinettschef Seiji Kihara teilte am 11. September in einem Programm des Fernsehsenders Fuji TV mit, dass die Abschaffung der täglichen Obergrenze der einreisenden Ausländer von 50.000 erwogen werde.





Er erwähnte auch die visafreie Einreise und Individualreisen und sagte, dass die Regierung darüber hinaus die Aufhebung dieser letzten Maßnahmen prüfe. Japan sei im Herbst und Winter als Reiseziel besonders attraktiv. Daher müsse die Aufhebung der Einreisebeschränkungen bald erfolgen.





Die japanische Regierung hat am 7. September die Zahl der maximal erlaubten einreisenden Ausländer pro Tag von herkömmlich 20.000 auf 50.000 erhöht und auch Gruppenreisen ohne Begleitung zugelassen. Nach Kiharas Worten soll schon bald wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie Einzelpersonen die Einreise nach Japan wieder uneingeschränkt möglich sein.





Die japanische Regierung hat im März 2020 ihre Einreisebeschränkungen drastisch verschärft, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Bis dahin konnten sich südkoreanische Touristen bis zu 90 Tagen visafrei in Japan aufhalten.