Erstes koreanisches Jukebox-Musical „Life is Beautiful“ kommt am 28. September ins Kino

Das erste koreanische Jukebox-Musical „Life ist Beautiful“ unter der Regie von Choi Gook-hee feiert am 28. September seinen Kinostart.

Am 13. September wurde der 2020 produzierte Film erstmals der Presse vorgestellt. In diesem Film, in dem Ryu Seung-ryong und Yum Jung-ah in den Hauptrollen zu sehen sind, werden viele Hits der koreanischen Popmusik gespielt. Dazu gehören unter anderem das Lied „Beautiful Woman“ von Shin Joong-hyun, „Early Morning Discount“ von Lee Moon-sae und „Don´t Say Goodbye“ von Lee Seung-chul.

Ryu Seung-ryong übernimmt die Rolle eines Ehemannes, der sich auf die Suche nach der ersten Liebe seiner von Yum Jung-ah gespielten Frau begibt.