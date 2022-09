Südkorea will Fußball-Asienmeisterschaft 2023 austragen – Delegation des Verbands AFC zu Besuch

ⓒ Ministry of Culture, Sports and Tourism

Ein Evaluationsteam des Asiatischen Fußball-Verbandes (AFC) hat im Rahmen der Auswahl des Gastgebers für die Fußball-Asienmeisterschaft 2023, vom 4. bis 7. September Südkorea besucht und in den Städten Incheon, Suwon und Hwaseong den Stand der Vorbereitungen für das Turnier überprüft.





Die sieben Mitglieder des Teams nahmen als erstes am 5. Septmber in Incheon bei einer Berichterstattung zum Stand der Vorbereitungen für die Austragung des Asien Cup teil und überprüften die Unterkünfte. Auch schauten sie sich im Munhak-Stadion in Incheon und an den Trainingsstätten um. Am darauffolgenden Tag fuhren sie weiter nach Suwon und Hwaseong und inspizierten unter anderem das Hwaseong-Stadion und das Suwon WM-Stadion.





Der südkoreanische Fußballverband soll dem Evalutionsteam seine Vision mitgeteilt haben, die Fußball-Asienmeisterschaft nicht nur als Sportturnier, sondern als ein Fest zu veranstalten. Zu diesem Zweck werde ein vielfältiges Begleitprogramm vorbereitet, um den Fußball in Asien zu beleben und einen neuen Horizont des Fußballfestes zu eröffnen.





Nachdem Australien seine Kandidatur zurückgezogen hat, konkurrieren Südkorea, Katar und Indonesien um die Austragung der Fußball-Asienmeisterschaft 2023. Aufgrund des Evalutionsberichts und eines noch einzureichenden ausführlichen Plans des Bewerberlandes wird der AFC am 17. Oktober den Gastgeber auswählen und bekannt geben.





Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat für eine erfolgreiche Bewerbung, ein Arbeitsteam aus Vertretern des Fußballverbands, zuständigen Behörden und in Verständigung und Diplomatie bewanderten Experten aus dem privaten Sektor gebildet.