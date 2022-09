Performance für die Seelen der koreanischen Opfer des Massakers nach dem Kanto-Erdbeben

Vor 99 Jahren, am 1. September 1923, ereignete sich in der japanischen Kanto-Ebene auf der Hauptinsel Honshu das große Kanto-Erdbeben. Viele Koreaner, die damals in Japan lebten, starben jedoch nicht durch die Naturkatastrophe, sondern während der anschließenden Hetzjagd auf sie danach. Kurz nach dem Beben kamen Gerüchte in Umlauf, dass Koreaner das Chaos ausnutzten, um zu plündern und das Grundwasser zu vergiften. Es kam zu Übergriffen auf die koreanische Minderheit, bei denen über 6000 Menschen ums Leben kamen. Neulich fand im Haus der koreanischen Kultur in Seoul, anlässlich des 99. Jahrestags der Massenmorde an ethnischen Koreanern nach dem Kanto-Erdbeben, eine Performance für die Tröstung der Seelen der Opfer statt.