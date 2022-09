Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

An den Chuseok-Feiertagen waren viele Bürger unterwegs, um erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ohne Corona-Einschränkungen mit der Familie und den Verwandten in der Heimat das traditionelle Erntedankfest gemeinsam zu feiern. Auch viele Bürger, die nicht in die Heimat fuhren, waren auf Achse, um bei einem Ausflug die Feiertage zu genießen.

Das Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht, dass während der Chuseok-Feiertage die Navigations-App TMAP von so vielen Menschen benutzt wurde wie nie. Der Betreiber dieser App TMAP Mobility teilte am 13. September mit, dass an den Chuseok-Feiertagen vom 8. bis 12. September über 25,7 Millionen Menschen diese App benutzt hätten.

Die Chuseok-Feiertage begann am 9. September, aber viele machten sich bereits am Vortag auf den Weg. Am 8. September betrug die Zahl der täglich aktiven Nutzer über 5,41 Millionen und lag damit so hoch wie noch nie. Schon gleich am übernächsten Tag, dem 10. September, dem Chuseok-Tag, wurde dieser Rekord mit über 5,46 Millionen Nutzern erneuert. Vor den Chuseok-Feiertagen hatte der Höchstwert bei 5,22 Millionen Nutzern am Tag gelegen, dieser Wert war am 7. Mai registriert worden.

Am 8. September war das am häufigsten eingegebene Ziel der Flughafen Kimpo. Danach folgten der Internationale Flughafen Incheon, der Bahnhof Gwangmyeong, das Einkaufszentrum Starfield Hanam und der Hauptbahnhof Seoul. Am Chuseok-Tag fuhren die meisten TMAP-Nutzer zum Familienpark Everland in Yongin. Etwa 12.400 Mal wurde der Vergnügungspark in der App als Ziel eingegeben.





Die Netzbürger interessierten sich in den letzten Tagen auch für das Umfrageergebnis, dass Thailänder Südkorea für das Land mit dem größten Einfluss auf ihre Kultur halten. Ein Forscherteam der Abteilung Betriebswirtschaftslehre an der Mahidol-University in Thailand führte bei über 1.000 Thailändern über 18 Jahre eine Online-Umfrage durch. Den Teilnehmern wurde die Frage gestellt, welches Land im Kulturbereich auf Thailand Auswirkungen hat.

Nach dem am 7. September veröffentlichten Ergebnis erhielt Südkorea 3,92 von insgesamt 5 Punkten und nahm damit den ersten Platz ein. Danach folgten mit 3,90 Punkten China, mit 3,71 Punkten Japan, mit 3,64 Punkten die USA und mit 3,26 Punkten Großbritannien. Bei der Untersuchung wurde Südkorea auch als das Land genannt, das im Bereich Mode und Lifestyle den größten Einfluss auf Thailand hat. Im Bereich Kunst und Literatur rangierte Südkorea auf Platz drei.

Die Thailänder mögen zudem Filme und Fernsehserien aus Südkorea am liebsten. In dieser Kategorie bekam Südkorea 42,1 Prozent Unterstützung, während die USA 32,1 und China 15,2 Prozent Unterstützung erhielten. Als Gründe dafür, dass die Thailänder südkoreanische Filme und Fernsehserien mögen, wurden genannt, dass sie einen rührenden Inhalt haben, dass die Darstellerinnen und Darsteller gut aussehen, und dass ihnen die südkoreanischen Filme und Serien vertraut sind.

Das Forscherteam erklärte, dass südkoreanische Contents auch auf das Konsumverhalten der Thailänder großen Einfluss ausüben. Als Beispiel wurde genannt, dass wegen der großen Beliebtheit der südkoreanischen Serie „Extraordinary Attorney Woo“ die thailändischen Zuschauer das koreanische Gericht Gimbap essen wollen, das die Hauptfigur mit Autismus-Spektrum-Störung in der Serie praktisch zu jeder Mahlzeit aß.





Bei den Netzbürgern für Gesprächsstoff sorge auch die Nachricht, dass das südkoreanische Lebensmittelunternehmen Orion zum heutigen 15. September die Preise von 16 Produkten durchschnittlich um 15,8 Prozent angehoben hat. Diese Nachricht zog bei den Netzbürgern große Aufmerksamkeit auf sich, weil damit ihre Lieblingssüßwaren und -kekse nun teurer geworden sind.

Dazu gehört vor allem Choco Pie, eine nun auch im Ausland bekannte Süßigkeit, bestehend aus zwei kleinen Küchlein aus Mürbekeks mit einer leckeren Marshmallow-Füllung. Das Unternehmen erhöhte die Preise seiner Produkte erstmals seit 9 Jahren. Zuletzt gab es im Jahr 2013 eine Preiserhöhung. Weil die wichtigsten Rohstoffe und Zutaten teurer wurden, sollen 16 der insgesamt rund 60 Produkte künftig mehr kosten.

Für Choco Pie müssen die Verbraucher damit 12,4 Prozent mehr bezahlen. In Convenience Stores kostet eine Kiste mit 12 einzeln verpackten Choco Pie-Stücken bis gestern 4.800 Won, etwa 3 Dollar 50. Ab heute muss man dafür 5.400 Won, rund 3 Dollar 90, zahlen. Zuletzt wurde der Preis im Dezember 2013 von 4.000 auf 4.800 Won angehoben.

Der Hersteller begründete den Schritt mit den gestiegenen Rohstoffpreisen. Nach Angaben des Unternehmens verteuerten sich diese im vergangenen Monat gegenüber demselben Vorjahresmonat um etwa 70 Prozent. Sollten die Rohstoff- und Energiepreise wieder fallen oder sich stabilisieren, wolle das Unternehmen entweder die Menge erhöhen oder die Preise wieder senken.