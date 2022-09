„Pink Venom” von Blackpink drei Wochen in Folge auf Platz eins von Global YouTube Song Charts

ⓒ YG Entertainment

Das neue Lied der koreanischen Girlgroup Blackpink hält sich schon drei Wochen in Folge auf dem Spitzenplatz der Global YouTube Charts.

Am 11. September hat YouTube die neuesten Charts veröffentlicht. Demnach rangiert „Pink Venom“ an der Spitze von Global You Tube Song Top 100 und Global YouTube Musikvideo Charts.

Gleich nach der Veröffentlichung des Liedes zeichnete sich die Beliebtheit der Gruppe bereits ab. Die Zahl der Abonnenten des YouTube-Kanals stieg rasant und im Nu waren 10 Millionen Follower erreicht. Binnen 24 Stunden wurde das Video über 90 Millionen mal gesehen.

Aber nicht nur auf YouTube sind sie Superstars. Die Erfolge der Gruppe kann man anhand verschiedenster Charts überall auf der Welt ablesen. Gleich nach der Veröffentlichung des Liedes “Pink Venom“ besetzte es den Spitzenplatz von iTunes Charts 75 verschiedener Länder, Platz eins von Billboard Global 200 und Billboard Global Charts.