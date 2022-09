Jung Kook wird Artist of the Summer von US-Radio Audacy

ⓒ Big Hit Music

Das Mitglied Jung Kook von BTS ist Artist of the Summer der US-amerikanischen Radiogruppe Audacy geworden. Dies wurde am 7. September über den offiziellen Kanal von Audacy bekannt. Jung Kook schrieb sogleich auf Instagram, dass er sich sehr über diese Ehre freuen würde. Auch vergaß er nicht, bei dieser Gelegenheit, seinen Fans zu danken.

Am 3. August wurde auf offiziellen SNS-Seiten von Audacy eine Abstimmung gestartet, wer der Künstler dieses Sommers werden sollte. In der ersten Runde konkurrierte er mit der koreanischen Girlgroup Aespa. In der zweiten Runde musste er mit Jimin um den besten Platz ringen. In der dritten Runde dann mit Blackpink, in der vierten dann mit V. Aber der Gewinner wurde letztendlich Jung Kook. Das Lied „Left and Right“, das er mit Charlie Puth gesungen hat, ist in den USA sehr beliebt. Es wurde bei den MTV Music Awards für den Preis Song of Summer nominiert. Es ist sogar zehn Wochen in Folge bei Hot 100 vertreten.