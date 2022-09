KCON will in Saudi-Arabien K-Pop Konzert veranstalten

Das Kulturfestival KCON will nach seiner Veranstaltung in den USA im August auch in Saudi-Arabien K-Pop Konzerte veranstalten. Am 30. September und 1. Oktober wollen koreanische Sänger auf die Bühne treten. Etwa die Hälfte der Bevölkerung in diesem Land ist jünger als 30 Jahre und das Interesse an K-Pop ist sehr groß. Die Teilnehmer am KCON wurden bereits bekannt gegeben. ATEEZ, Hyolyn, NewJeans, ONEUS, P1Harmony, Pentagon, Secret Number, StayC, The Boyz und weitere wollen mitmachen.

Bei KCON werden nicht nur K-Pop Konzerte geboten, sondern die Besucher können auch verschiedene Bereiche der koreanischen Kultur und den Lebensstil kennenlernen.