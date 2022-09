„After Like“ von IVE berühmt für seinen Liedtext

ⓒ STARSHIP ENT

Auch US-Billboard ist begeistert. Die Rede ist vom Liedtext des Liedes „After Like“ von IVE. Die dritte Single dieser Gruppe wurde am 22. Juli herausgegeben und ist nicht nur dank der schönen Melodie, sondern auch wegen des Liedtextes beliebt.

„Weißt du, was meine Stärke ist? Das ist die Ehrlichkeit“ so wird’s im Lied gesungen und das wird schon von vielen Fans auf sozialen Netzwerken erwähnt. Jeff Benjamin, Kolumnist bei US-Billboard, kommentierte, dass man im neuen Lied das Selbstvertrauen der Girls gut heraushören, bzw. herauslesen könne.

IVE singen, „Zweifle nicht an den Gefühlen, die ich eben erwähnt habe. What’s After „Like“? Ich werde meine Attraktivität zeigen, also zeig mir nicht nur deine Gefühle, sondern beweise es mir mit Taten.“ Diese pfiffigen Worte würden noch mehr Aufmerksamkeit erregen.

Das neue Lied von IVE ist nach dem Stand des 10. September auf Platz 20 von Billboard Global 200 gekommen. IVE übertreffen sich mit jedem neuen Album und haben schon mehr als eine Million Platten verkauft.