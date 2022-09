Tausende demonstrieren im Iran nach Tod einer jungen Frau

ⓒ Getty Images Bank

Im Iran sind Tausende Menschen auf die Straße gegangen und haben protestiert, nachdem eine 22-jährige Frau wegen ihres angeblich unislamischen Outfits im Polizeigewahrsam starb. Die Demonstranten verlangen mehr Freiheit für Frauen und die Ermittlung des genauen Sachverhalts. Nach verschiedenen Medien wie „The Times“, Reuters und Iran International fanden nach dem Tod von Mahsa Amini am 16. September in wenigstens vier Städten Irans einschließlich der Hauptstadt Teheran Demonstrationen statt. Die erste Demonstration gab es am 17. September in Aminis Heimatprovinz Kurdistan.





Frauen, die an der Demonstration teilnahmen, legten ihren Hidschab ab und schwenkten das Kopftuch. Iran International berichtete, dass die Polizei mit Schrotflinten und Tränengas gegen die Menschenmenge vorging, so dass etwa 40 Menschen verletzt und zwei davon schwer verletzt worden seien. Am 18. September gingen auch an der Universität Teheran in der Hauptstadt Dutzende von Studierenden auf die Straße. Sie riefen den Slogan „Von Kurdistan bis Teheran blute der Iran!“. Einige marschierten mit Transparenten mit regimekritischen Slogans.





Auch im Online-Raum finden Protestaktionen statt. Aus Protest gegen den Tod von Amini und als Zeichen ihrer Solidarität verbrennen Frauen ihr Kopftuch oder schneiden sich ihre Haare ab und teilen Videos und Fotos davon in sozialen Netzwerken. Die iranische Regierung versucht angesichts der Proteste, die Menschen zu beruhigen. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi sagte am 18. September in einem Telefonat mit den Hinterbliebenen, dass er eine gründliche Untersuchung des Falls angeordnet habe.





Mahsa Amini besuchte am 13. September Verwandte in Teheran und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, mit der Begründung, dass sie kein Kopftuch trug. Die Hinterbliebenen behaupten, dass ihr Kopf nach der Verhaftung im Polizeiauto gegen die Scheibe geschleudert worden sei, was zu einer Hirnblutung geführt habe. Die Polizei weist jede Schuld von sich und erklärte, dass die junge Frau an einem Herzversagen gestorben sei. Die Familie von Amini behauptet jedoch, dass sie keine Herzerkrankung hatte und kerngesund war.