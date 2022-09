Emmy-Gewinner Lee Jung-jae mit Corona infiziert

ⓒ YONHAP News

Bei Lee Jung-jae, der für seine Rolle in der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“ bei den diesjährigen Emmy Awards in den USA als erster südkoreanischer Schauspieler den Preis für den besten Hauptdarsteller in einer Dramaserie gewonnen hatte, wurde nach seiner Rückkehr am 18. September die Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt.

Seine Managementagentur Artist Company gab am 20. September bekannt, dass er beim PCR-Test nach der Rückkehr positiv getestet worden sei und sich nun in häuslicher Quarantäne befinde. Lee reiste am 8. September für die Teilnahme an den Emmy Awards in die USA und flog dann weiter zum Toronto International Film Festival, bei dem sein Film „Hunt“ gezeigt wurde, und kehrte am 18. September nach Südkorea zurück. Seine Kollegen, die die Auslandstermine für die Emmy Awards und das Filmfestival von Toronto ebenfalls absolviert hatten, erhielten alle ein negatives PCR-Testergebnis.