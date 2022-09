Gang Dong-won verkörpert im neuen Film einen Exorzisten

ⓒ CJ ENM

Gang Dong-won ist nach dem Film „The Priests“ aus dem Jahr 2015 wieder in einem Exorzismus-Film zu sehen. Der Filmverleih CJ ENM teilte am 19. September mit, dass kürzlich die Dreharbeiten zum Film mit dem provisorischen Titel „Besessenheit“ in Angriff genommen worden sind. Der Film erzählt von einem Mann, der zwar die Geister weder hören noch sehen kann aber mit seinem Tiefblick den Fall eines von einem Geist besessenen Mädchens löst. Gang Dong-won verkörpert diesen Mann. Mit dem Film gibt Kim Seong-shik, der bei den Filmen „Parasite“ und „Decision to Leave“ als Regieassistent mitgewirkt hatte, sein Regie-Debüt.