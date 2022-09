Son Heung-min beendet Durststrecke mit Hattrick

ⓒ YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat mit einem Hattrick zum 6:2-Sieg seiner Mannschaft Tottenham Hotspur gegen Leicester City beigetragen.





Nachdem er in der 59. Minute eingewechselt worden war, erzielte er innerhalb von nur 13 Minuten drei Treffer. In der 73. Minute dribbelte sich Son Heung-min durch die Abwehrreihen und schoss sein erstes Tor der Saison. In der 84. Minute verwandelte Son einen Pass von Harry Kane von der rechten Seite des Strafraums aus per Drehschuss. In der 87. Minute machte der Fußballer mit einem lupenreinen Konter den Dreierpack komplett. Der Schiedsrichter hatte zwar zuerst Abseits gepfiffen, nach einer Videoanalyse wurde das Tor jedoch anerkannt.





Damit beendete der Fußballer eine lange Durststrecke. Son hatte davor in acht Pflichtspielen der neuen Saison weder in der Liga noch in der Champions League getroffen. Mit seinem tollen Auftritt sicherte er sich einen Platz als Stürmer in dem von BBC zusammengestellten Team der Woche





Son Heung-min ist der erste Tottenham-Spieler, dem nach einer Einwechselung ein Hattrick gelungen ist. In der Geschichte der Premier League kam dies bisher nur sieben Mal vor. Vor Son war dies zuletzt Steven Naismith im September 2015 gelungen.





BBC-Fußballexperte Garth Crooks wählte Son in das Team der Woche. Mit seinem Auftritt habe er auf optimale Weise Selbstbewusstsein getankt. Crooks fügte hinzu, Trainer Antonio Conte habe Son in der zweiten Spielhälfte eingewechselt, um den Sieg gegen Leicester unter Dach und Fach zu bringen. Son habe diese Vorgabe bestens erfüllt.