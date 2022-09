Tennisstars zu WTA- und ATP-Turnier in Seoul erwartet

ⓒ YONHAP News

In Seoul finden zwei Wochen lang internationale Tennis-Wettbewerbe statt.





Auf dem Tennisplatz im Olympiapark in Jamshil wurden heute die Korea Open, ein Frauen-Turnier der WTA, eröffnet. Ab dem 26. September finden dort die Korea Open der ATP-Tour statt.

Bei der WTA-Tour Korea Open gehen unter anderem die Siegerin der letztjährigen US Open Emma Raducanu, die Siegerin der French Open 2017 Elena Ostapenko und Eugenie Bouchard, die als die zweite Scharapowa bezeichnet wird, an den Start.





Raducanu hatte im vergangenen Jahr bei den US Open als erste Qualifikantin das Finale gewonnen. Mit ihrem Sieg stieg sie von Rang 150 der Weltrangliste unter die ersten Zehn auf. In diesem Jahr war schon nach der ersten Runde Schluss. Ostapenko war seit 2017, drei Jahre in Folge bis 2019, bei den Korea Open mit dabei und ist den koreanischen Fans vertraut.





Von den südkoreanischen Spielerinnen sind unter anderem Jang Su-jeong und Han Na-lae mit dabei. Die bisher beste Leistung einer koreanischen Spielerin bei den Korea Open war der Vorstoß in die dritte Runde durch Jang Su-jeong.





Die WTA Korea Open wurden 2004 ins Leben gerufen. Die erste Titelträgerin war Maria Scharapowa.