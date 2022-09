Krank in Korea

ⓒ Getty Images Bank

Vor mehreren Jahren war ich wegen heftiger Rückenschmerzen mal in einem großen Krankenhaus in Korea. Großes Krankenhaus bedeutet sehr viele Patienten, jedenfalls in Seoul, und so musste ich vor dem Röntgen und dem Arztgespräch stundenlang warten und herumstehen, denn sitzen konnte ich wegen der Schmerzen nicht. Was die Situation eher verschlimmert hat. Letzte Woche war ich aus demselben Grund in einer kleinen Praxis für Orthopädie, ohne Termin, aber nach kurzer Wartezeit wurde ich gleich umfassend untersucht und behandelt und bekam sogar eine Massage. Arzt und Angestellte sprachen zwar nur Koreanisch, aber die meisten Ärzte in Korea verstehen zumindest Englisch. Und wenn man als Ausländer, vielleicht mit Dolmetscher, einmal bei einem Arzt war und alle Anmeldeformalitäten erledigt hat, dann ist man dort gut bekannt. Was muss man sonst noch wissen über die großen und kleinen medizinischen Einrichtungen in Korea?