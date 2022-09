Liebe: der letzte Auftrag des Engels (4) 말 다 했어?

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „말 다 했어?; mal da haesseo“

Deutsch: „Bist du jetzt fertig (mit dem Sprechen)?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





말 Nomen für „Worte“

다 Adverb für „alles“

하- Verbstamm des Verbs 하다 für „tun, machen“

-였- Vergangenheitsinfix

(mit 하- kurz zusammengezogen zu 했-)

-어 nicht-höfliche Frageendung





Der Ausdruck „말 다 했어?“ bedeutet wortwörtlich „Hast du alle deine Worte getan?“. Der Sprecher ist beleidigt über die Worte des Gesprächspartners und fragt ihn damit wütend, ob das alles gewesen ist, was er zu diesem Thema zu sagen hat. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck natürlicher mit „Bist du jetzt fertig?“ übersetzen. Gleichzeitig ist die Frage als Vorwurf zu verstehen, wie man nur so etwas Unhöfliches und Schlimmes sagen kann.





Ergänzungen

계약: Nomen für „Vertrag“