ADB: „Asiens Schwellenländer werden erstmals seit 32 Jahren schneller wachsen als China“

Nach einer Prognose der Asiatischen Entwicklungsbank ADB werden Asiens Schwellenländer außer China erstmals seit 32 Jahren schneller wachsen als China. Über diese Prognose berichtete jüngst der US-Nachrichtenkanal CNBC.





Die ADB prognostizierte im vergangenen Juli, dass Chinas Wirtschaft dieses Jahr um 4,0 Prozent wachsen wird. Kürzlich korrigierte die ADB diesen Wert auf 3,3 Prozent nach unten. Dies wird auf die Folgen der Null-Covid-Politik, Probleme im Immobiliensektor und eine Verlangsamung der Wirtschaftsaktivitäten aufgrund einer schwächeren externen Nachfrage zurückgeführt.





Die ADB senkte auch ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum der asiatischen Schwellenländer ohne China in diesem Jahr auf 5,3 Prozent. CNBC erklärte, wenn sich diese Prognose bewahrheitet, werden diese Länder erstmals seit 32 Jahren schneller wachsen als China. 1990 war es das letzte Mal, dass die Wirtschaftsleistung in China weniger schnell zunahm als im Rest Asiens. Damals verlangsamte sich Chinas Wachstum auf 3,9 Prozent, während die übrigen Länder in der Region ein Wachstumsplus von 6,9 Prozent verzeichneten.





Die Prognose für alle asiatischen Schwellenländer einschließlich China für dieses Jahr wurde von 4,6 auf 4,3 gesenkt und für das Jahr 2023 von 5,2 auf 4,9 Prozent. Die Inflationsprognose für Asien wurde für dieses Jahr und kommendes Jahr von bislang 4,2 und 3.5 Prozent auf 4,5 und 4 Prozent nach oben korrigiert. Begründet wurde dies mit einem zusätzlichen Inflationsdruck aufgrund hoher Lebensmittel- und Energiepreise.