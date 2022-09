Hochspringer Woo Sang-hyeok beendet Saison als Weltranglistenerster

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat die Saison als Weltranglistenerster abgeschlossen.





Woo sagte gegenüber Yonhap News, er sei als Letzter bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gegangen und habe die Saison auf dem Spitzenplatz der Weltrangliste beendet. Er könne die Freude darüber kaum in Worte fassen. Er habe den Juni 2021, in dem sich eine Wende in seinem Leben vollzog, nicht vergessen und jeden Moment sein Bestes gegeben.





Der Leichtathletik-Weltverband IAAF gab neulich die aktuelle Rangliste mit Stand 13. September bekannt. Woo Sang-hyeok kletterte erstmals am 26. Juli im Hochsprung der Männer auf Platz eins des Rankings und konnte bis zum Ende sämtlicher internationaler Wettbewerbe in diesem Jahr die Spitzenposition verteidigen.





Die Grundlage für die Berechnungen sind die IAAF Scoring Tables, eine Punktesammlung für alle Disziplinen und Leistungen. Im Hochsprung wird die Rangliste anhand des Durchschnitts der fünf Wettbewerbe, bei denen ein Athlet die höchste Punktzahl erreichte, ermittelt.





Woo Sang-hyeok brachte die besten Leistungen bei der Leichtathletik-WM in Eugene, bei der Hallen-WM in Belgrad, beim Diamond-League-Meeting in Doha, beim Diamond-League-Meeting in Monaco und beim Hochsprung-Wettbewerb in Banska Bystrica. Im Durchschnitt kam er auf 1.405 Punkte.





Der Italiener Gianmarco Tamberi, der seit September 2021 Erster im World Ranking war, fiel auf den zweiten Platz zurück. Mutaz Essa Barshim aus Katar, der stärkste Konkurrent Woos in diesem Jahr, wurde mit 1.375 Punkten Dritter.





Der 29. Juni 2021 war für Woo Sang-hyeok das Sprungbrett für seinen Aufstieg zur Nummer Eins. An dem Tag hatte er seinen persönlichen Rekord nach vier Jahren erstmals wieder um einen Zentimenter, auf 2,31 Meter, verbessert und sich mit Platz 31 in der Rangliste knapp für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. In Tokio belegte er mit übersprungenen 2,35 Metern den vierten Platz und ereichte damit die beste Platzierung eines südkoreanischen Athleten in der olympischen Leichtathletik.





Im Anschluss daran holte er bei der Leichtathletik-Hallen-WM als erster südkoreanischer Athlet die Goldmedaille. Bei der Leichtathletik-WM gewann er als erster Südkoreaner die Silbermedaille.