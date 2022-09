Südkoreas erstmals Gastgeber der Tischtennis-WM

ⓒ YONHAP News

Südkorea ist erstmals in seiner 100-jährigen Tischtennisgeschichte Gastgeber der WM.





Das Organisationskomitee für die Tischtennis-Mannschafts-WM 2024 in Busan veranstaltete letzte Woche am Donnerstag eine Einweihungszeremonie und nahm seine Arbeit in vollem Umfang auf. Das Turnier findet vom 16. bis 25. Februar 2024 im Bexco Messezentrum in Busan statt. 2024 feiert das koreanische Tischtennis das 100. Jubiläum.





Der Bürgermeister von Busan, Park Heong-joon, und der Präsident des koreanischen Tischtennisverbands, Ryu Seung-min, wurden zu Co-Vorsitzenden des Komitees gewählt. Der ehemalige Tischtennisstar Hyun Jung-hwa, eine vierfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin, übernahm den Vizevorsitz.





Bei der Tischtennis-Mannschafts-WM gehen 40 Teams der Frauen und 40 Teams der Männer an den Start. 33 Teams werden in Qualifikationsrunden auf regionaler und kontinentaler Ebene ermittelt. In einer finalen Qualifikationsrunde werden die restlichen sechs Startplätze vergeben. Südkorea ist als Gastgeber automatisch qualifiziert. 16 Teams, die in Busan ins Viertelfinale einziehen, qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.





Der Tischtennisverband strebt ein Einheitsteam Süd- und Nordkoreas an. Beide Koreas hatten zuvor bereits 1991 bei der WM in Chiba und 2018 bei der WM in Stockholm als ein Einheitsteam gespielt. Südkoreas Hyun Jung-hwa und die Nordkoreanerin Li Bun-hui hatten 1991 in Chiba gemeinsam die Favoriten aus China besiegt und erstmals Mannschaftsgold gewonnen.