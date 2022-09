Schauspieler Namgoong Min heiratet im Oktober

ⓒ 935 Entertainment

Der südkoreanische Schauspieler Namgoong Min schließt den Bund fürs Leben. Er heiratet am 7. Oktober im Hotel Shilla seine Freundin Jin Ah-reum nach sieben Jahren Beziehung. Die Hochzeitsfeier wird im Familien- und Bekanntenkreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit veranstaltet. Namgoong und Jin lernten sich im Jahr 2015 bei den Dreharbeiten des Kurzfilms „Light My Fire“ als Regisseur und Schauspielerin kennen und sind seit 2016 ein Paar.

Namgoong Min, 44 Jahre alt, debütierte 1999 als Fernsehschauspieler und übernahm in zahlreichen Fernsehserien die Hauptrolle. Er erhielt für seine Schauspielkunst unzählige Auszeichnungen und ist derzeit in einer erfolgreich laufenden Fernsehserie von SBS in der Hauptrolle zu sehen. Jin Ah-reum, 33 Jahre alt, debütierte 2008 als Model. Neben ihren Aktivitäten auf dem Laufsteg ist sie auch ab und zu in Fernsehunterhaltungssendungen zu sehen.