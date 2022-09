Lee Jung-jaes Regie-Debüt „Hunt“ eröffnet das 7. London East Asia Film Festival

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Spionage-Actionfilm „Hunt“, mit dem der bei den Emmy Awards ausgezeichnete „Squid Game“-Star Lee Jung-jae sein Debüt als Regisseur gab, eröffnet das 7. London East Asia Film Festival (LEAFF). Die siebte Ausgabe des LEAFF, die bekannteste Plattform des ostasiatischen Kinos und der ostasiatischen Kultur in London, findet vom 19. bis 30. Oktober statt und wird rund 50 Filme aus Asien zeigen, darunter elf koreanische Werke.

Im Programm „Schauspieler-Fokus“ wird eine Auswahl von Filmen gezeigt, in denen Lee Jung-jae in verschiedenen Charakteren zu sehen ist.

Aus Südkorea fliegen neben Lee Jung-jae auch Lee Jung-eun und Yim Si-wan nach London. Lee Jung-eun, bekannt für ihre ikonische Darstellung im Oscar-prämierten Film „Parasite“, kommt wegen des Films „Hommage“ der Regisseurin Shin Su-won, in dem sie die Hauptrolle gespielt hat, nach London. In der offiziellen Auswahl des Festivals befindet sich auch der Film „Emergency Declaration“ des Regisseurs Han Jae-rim. Yim Si-wan, der in diesem Film eine wichtige Rolle gespielt hat, wird persönlich an einer Q&A-Runde teilnehmen.