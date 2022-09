Jung Woo-sung übernimmt Hauptrolle in neuer TV-Dramaserie

ⓒ YONHAP News

Nach rund zehn Jahren kehrt der Filmstar Jung Woo-sung wieder auf die kleine Leinwand zurück. Jung wird in einem Liebesdrama mit dem vorläufigen Titel „Tell Me You Love Me“ einen hörgeschädigten Künstler spielen, der daran gewöhnt ist, statt mit Worten mit Bildern seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Die weibliche Hauptrolle wird die Schauspielerin Shin Hyun-bin aus der Hit-Serie „Hospital Playlist“ übernehmen.

„Tell Me You Love Me“ ist eine Adaption eines beliebten japanischen Dramas aus dem Jahr 1995. Die Regie der koreanischen Adaption übernimmt Kim Yoon-jin, der vor allem mit der Serie „Our Beloved Summer“ von Ende 2021 und Anfang 2022 sowohl viele koreanische als auch internationale K-Drama-Fans begeistert hatte.

Die Dreharbeiten beginnen Ende dieses Jahres.