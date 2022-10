ATEEZ sorgen mit Worldtour für Furore

ⓒ KQ Entertainment

Die Gruppe ATEEZ hat auch dieses Mal bewiesen, dass sie international konkurrenzfähig ist. Am 29. und 30. Oktober wollen die Sänger in Seoul ein Konzert veranstalten, und alle Tickets waren im Nu vergriffen.

Schon die Tickets für die Auftritte in den USA waren in Windeseile verkauft, so dass zusätzliche Termine in Atlanta und Oakland angesetzt wurden.

Bereits in der ersten Jahreshälfte haben ATEEZ eine Konzerttour durch fünf US-amerikanische Städte, fünf europäische Städte, japanische Städte und Seoul gemacht, zu der insgesamt 180.000 Fans gekommen waren.

Die Sänger haben im Juli ein neues Album herausgegeben, das sich allein in der ersten Woche der Herausgabe über 930.000 mal verkaufte. Auch besetzte es Platz drei der Charts Billboard 200. Sie eilen von Rekord zu Rekord und sind bereits Superstars geworden.