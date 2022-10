NMIXX kommen mit neuem Werk zurück

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Girlgroup NMIXX hat am 19. September ihre zweite Single mit dem Titel „Entwurf“ auf den Markt gebracht. Das Lied „DICE“ aus dem neuen Album ist aktuell sehr beliebt.

Auch in Schwierigkeiten will man nicht aufgeben und weiter nach vorne schreiten, so heißt es im Lied. Dieses wird dem MIXX-Pop-Genre zugeordnet, es enthält somit auch Jazz-, Trap-, Pop- und Hiphop-Elemente.

Da das Musikvideo zum Lied wirklich sehr gelungen ist, kam es am 21. September auf Platz eins von YouTube Musikvideo Trending World Wide.

Ab 21. September treten die Girls in Musiksendungen auf und stellen ihren neuen Song persönlich vor.