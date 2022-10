Blitzers will erste Europa-Tour veranstalten

ⓒ WUZO Entertainment

Die koreanische Gruppe Blitzers will ihre erste Konzerttour in Europa veranstalten. Am 22. September wurde das Poster zu ihrer ersten Europa-Tournee veröffentlicht. Darauf kann man die Jungs und die Städte, die sie besuchen wollen, auf einen Blick erkennen. Auch sind die Termine ihrer Auftritte dort notiert. Ihre Fans waren natürlich gleich interessiert.

Blitzers wollen also am 3. Oktober in Milan ihre Tour beginnen, dann geht es weiter in die Schweiz, nach Frankreich, in die Niederlande, nach Belgien, Tschechien, Österreich und Deutschland. Sie wollen insgesamt 12 Städte in acht Ländern besuchen.

Blitzers haben im Februar Solokonzerte in den USA gegeben, und nun soll es weitere Auftritte in Europa geben. Man kann daran gut erkennen, dass sie international bereits sehr beliebt sind.