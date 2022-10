Kingdom nehmen an K-Pop-Festa teil

ⓒ GF Entertainment

Die Boyband Kingdom hat am 23. September am K-Pop Festa in LA teilgenommen. K-Pop Festa fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 140. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und Korea statt. Das koreanische Kulturinstitut, das koreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus sowie die University of Southern Californa haben das Programm auf die Beine gestellt.

Kingdom haben nicht nur ein K-Pop-Konzert veranstaltet, sondern haben auch am Cover-Dance Wettbewerb teilgenommen. Sie haben das Lied „Black Crown“ aus ihrem dritten Minialbum, „Eternity“, „Blinder“ aus ihrem vierten Minialbum und viele weitere Songs vorgetragen.

Sie freuten sich sehr, dass zu dem Konzert so viele Besucher gekommen waren, denn sie hatten auch einiges für ihre Auftritte vorbereitet.

Derzeit arbeiten die Jungs an einem neuen Album. Das fünfte Minialbum soll am 5. Oktober in den Handel kommen.