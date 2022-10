Japanische Reisebranche stellt wieder Arbeitskräfte ein

ⓒ YONHAP News

Die japanische Regierung will die Corona-Einreisebeschränkungen nun stark lockern, und dementsprechend ist die japanische Reisebranche nun dabei, wieder Arbeitskräfte anzuwerben. Die japanische öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft NHK berichtete, dass die japanische Fluggesellschaft Japan Airlines am 3. Oktober in der Nähe des Flughafens Tokio-Haneda ihren neuen Mitarbeitern eine Einstellungsurkunde überreicht hat. Dazu gehören 20 Flugbegleiter, 80 Piloten und 100 Personen, die als Bodenpersonal arbeiten werden.





Der japanische Fernsehsender TBS berichtete, es sei das erste Mal seit drei Jahren, dass Japan Airlines Flugbegleiter eingestellt hat. Die japanische Fluggesellschaft schob 2020 und 2021 aufgrund der coronabedingt verschlechterten Betriebslage die Einstellung von neuen Mitarbeitern auf, lediglich einige Piloten waren eingestellt worden.





NHK fügte hinzu, es sei auf die positive Aussicht für die Erholung der Flugnachfrage zurückzuführen, dass Japan Airlines die Einstellung von neuen Mitarbeitern in allen Tätigkeitsfeldern wieder aufgenommen hat. Kyodo News berichtete, dass JTB Corporation, die größte Reiseagentur in Japan, nach zwei Jahren wieder rund 300 neue Mitarbeiter einstellt.





Die japanische Regierung hebt zum 11. Oktober die aktuell bei 50.000 liegende tägliche Obergrenze für Menschen, die in das Land einreisen dürfen, auf. Ausländer, die dreimal geimpft worden sind, können ab dem 11. Oktober wieder visafrei in Japan einreisen.