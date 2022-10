Am 27. August wurde der Südkoreaner Lazarus You Heung-sik in einer feierlichen Zeremonie im Petersdom zum Kardinal der katholischen Kirche erhoben. Aus diesem Anlass wurde das Theaterstück „Die zwei Päpste“ auf die Bühne gebracht. Das Stück ist bis Ende Oktober im Hanjeon Art Center in Seoul zu sehen.

„Die zwei Päpste“ ist auch bekannt als gleichnamiger Film, der Ende August 2019 im Rahmen des Telluride Film Festivals uraufgeführt und in das Programm von Netflix aufgenommen wurde. Als Vorlage dient das Buch „Die zwei Päpste“ vom neuseeländischen Schriftsteller Anthony McCarten.

Darin geht es um den überraschenden Rücktritt von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2013 und die darauffolgende Wahl des ersten Papstes aus Lateinamerika, Papst Franziskus. Im Laufe des Schauspiels entspinnt sich ein scharfes Wortgefecht über Tradition und Fortschritt und Positionen des Vatikans zu sozialethischen Themen zwischen den beiden gegensätzlichen Kirchenträgern. Das Theaterstück weckte schon vor seiner Aufführung mit einer hochkarätigen Besetzung Aufmerksamkeit.