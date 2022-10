Filmkomödie „6/45“ erzielt als koreanischer Film bisher größten Erfolg in Vietnam

Die südkoreanische Filmkomödie „6/45“ unter der Regie von Park Gyu-tae, die in Südkorea am 24. August ihren Kinostart feierte, hat in Vietnam unter allen bisher dort gezeigten südkoreanischen Filmen den größten Erfolg erzielt. Angaben des Filmverleihs Sidus am 4. Oktober zufolge feierte der Film am 23. September seine Vietnam-Premiere und führte gleich in der ersten Woche die vietnamesischen Kinocharts an. Am 2. Oktober, zehn Tage nach dem Kinostart, wurde der Film von 1,32 Millionen Menschen angesehen, und der Kassenumsatz registrierte 4,46 Millionen US-Dollar.

Der bisher erfolgreichste südkoreanische Film in Vietnam war der Film „Peninsula“ des Regisseurs Yeon Sang-ho, der im Jahr 2020 1,2 Millionen Zuschauer ins Kino lockte und 3,33 Millionen Dollar einspielte. Der Film feierte am 30. September auch in Taiwan seinen Kinostart und stößt auch dort auf gute Resonanz.

Der Film mit Go Kyung-pyo und Lee Yi-kyung in den Hauptrollen zeigt eine komische Begegnung zwischen süd- und nordkoreanischen Soldaten wegen eines siegreichen Lottscheins. Der Schein, dessen Besitzer einen Gewinn von 5,7 Milliarden Won einstreichen kann, war jedoch vom Wind über die Grenze getragen worden.