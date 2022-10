Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Das Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht, dass aufgrund der verstärkten Wirtschaftsnot auf dem Markt für Gebrauchtwagen das Interesse an Kleinwagen gestiegen ist. Eine Plattform für Gebrauchtwagenhandel analysierte die durchschnittlichen Verkaufspreise von rund 740 weniger als 12 Jahre alten Automodellen aus einheimischer Produktion und aus dem Ausland, die auf dem einheimischen Gebrauchtwagenmarkt gehandelt werden.

Danach hat sich herausgestellt, dass Automodelle der niedrigen Preisklasse wie Kleinwagen schnell einen Käufer finden. Kleinwagen werden gewöhnlich zwischen Februar und März viel verkauft, weil viele junge Menschen, die gerade ins Berufsleben einsteigen, als ihren ersten Wagen einen gebrauchten Kleinwagen kaufen. In diesem Jahr soll aber die Nachfrage nach gebrauchten Kleinwagen in den Monaten September und Oktober, die eher als Nebensaison gelten, gestiegen sein.

Auch die Verkaufspreise waren anders als gewöhnlich auf ähnlichem Niveau wie im Vormonat. Die für den Verkauf eines gebrauchten Kleinwagenmodells erforderliche Zeitspanne verkürzte sich ebenfalls. Im September fand der Kleinwagen Chevrolet Spark im Schnitt nach 23 Tagen einen neuen Besitzer. Damit ist diese Zeitspanne gegenüber dem Vormonat um 11 Tage und im Vergleich zum selben Vorjahresmonat um 9 Tage verkürzt.

Der Kleinwagen Morning des koreanischen Herstellers Kia Motors wird gebraucht durchschnittlich um eine Million Won, rund 700 Dollar, höher gehandelt als der Chevrolet Spark. Der Morning brauchte im September 27 Tage, um einen neuen Besitzer zu finden. Damit konnte auch dieses Modell verglichen mit dem Vormonat um sechs Tage früher an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht werden. Auch bei den Importwagen geht der Trend zu kompakteren Modellen, die Nachfrage nach dem vergleichsweise preiswerten VW Golf stieg deutlich an.





In den letzten Tagen wurde ins Suchfenster der Internet-Portalseiten und auch der sozialen Netzwerke häufig das Wort „Rubber Duck“ eingegeben. Rubber Duck ist eine gigantische gelbe Gummiente, die als eine öffentliche Kunstaktion des Niederländers Florentijn Hofman seit 2007 in vielen Städten der Welt zur Schau gestellt wird.

Die große Skulptur ist nach acht Jahren wieder zum Seokchon-See im Seouler Stadtbezirk Songpa-gu zurückgekehrt. Nach dem Unternehmen Lotte Property & Development führt Lotte World Tower zusammen mit dem Verwaltungsamt des Stadtbezirks vom 30. September bis Ende Oktober das „Rubber Duck Project Seoul 2022“ durch.

Die nach acht Jahren wieder auf dem Seokchon-See gezeigte Gummiente ist um etwa 1,5 Meter höher und mit einer Breite von 19 Metern und einer Länge von 23 Metern auch noch größer als der Vorgänger. An den ersten drei Tagen vom 30. September bis zum 2. Oktober wurde der See wegen der gigantischen Gummiente von insgesamt 710.000 Personen besucht.

Vor allem viele junge Besucher wollen unbedingt vor Rubber Duck Fotos machen und diese auf ihren sozialen Netzwerkseiten zeigen. An dem am See eingerichteten Pop-Up-Store, an dem verschiedene Souvenirs mit dem Rubber Duck-Motiv angeboten werden, war stets eine lange Schlange zu sehen. Im Rahmen der einmonatigen Ausstellung von Rubber Duck im Jahr 2014 wurde der Seokchon-See von 5 Millionen Menschen besucht, und die Geschäfte, Restaurants und Cafés in Lotte World Mall in der Nähe erzielten einen um 30 Prozent höheren Umsatz als im selben Vorjahreszeitraum.





Die immer weiter steigenden Preise führen dazu, dass die Verbraucher überwiegend zu Waren in Großpackungen greifen, die verglichen mit kleinen Packungen einen Preisvorteil bieten. Davon betroffen sind aber auch Convenience-Stores, die von Alleinlebenden häufig besucht werden.

Die Convenience-Store-Kette E-Mart 24 gab kürzlich bekannt, dass im dritten Quartal dieses Jahres der Umsatz, der mit lebensnotwendigen Produkten in Jumbo-Packungen erzielt wurde, gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 41 Prozent gestiegen ist. Dazu zählen unter anderem Toilettenpapier, Waschmittel, Seife und Zahnpasta. Auch bei Süßigkeiten und Gebäck waren große Packungen beliebter. Bei Getränken war bei Waren im Doppelpack eine deutliche Umsatzsteigerung von 77 Prozent zu beobachten.

Auch im Online-Shopping zeigt sich deutlich eine Vorliebe für Waren in großen Packungen mit Preisvorteilen. Die Verbraucher suchen ständig nach Schnäppchen und vergleichen dafür die Angebote von unterschiedlichen Online-Märkten miteinander. Auf der beliebten Einkaufs-App Market Kurly zum Beispiel hat sich die Verkaufsmenge von Produkten in Großpackungen im dritten Quartal verglichen mit demselben Vorjahresquartal verdoppelt.

Auch bei Gemüse, bei dem es auf die Frische besonders ankommt, ist die Verkaufsmenge von Angeboten in Großpackungen zu über 500 Gramm um das Doppelte gestiegen. Dies zeigt, dass die zurzeit hohe Preissteigerung die Verbraucher finanziell sehr belastet, so dass sie beim Einkauf sparen wollen. Im Online-Raum stößt man immer wieder auf Beschwerden der Netzbürger über den starken Preisanstieg in allen Lebensbereichen.