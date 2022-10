Frauen treiben Wandel in Nordkorea voran

ⓒ YONHAP News

Die Sozialistische Frauenunion von Korea ist die größte Vereinigung von Frauen in Nordkorea, während junge Männer im Sozialistischen Patriotischen Jugendverband organisiert sind, darunter Studenten und Soldaten. Nordkoreaner sagen heutzutage gern, dass die Frauenunion läuft, die Partei sitzt und der Jugendverband steht. Was bedeutet das?





Inmitten der schweren Wirtschaftskrise in den 1990er Jahren brach das staatliche Rationierungssystem Nordkoreas zusammen und zwang die Einheimischen zum Handel auf die Jangmadang, die inoffiziellen Märkten. Dabei kümmerte sich die Frauenunion um die Grundversorgung der Leute und auch um die sozial Schwachen. Der Jugendverband der Männer spielte dagegen keine große Rolle. Der Ausdruck „Die Frauenunion läuft, während der Jugendverband steht“ weist darauf hin, dass Frauen die Führung bei der Organisation der Lebensgrundlagen der Menschen übernehmen.





Der Ausdruck bietet also ein gutes Beispiel für die Rolle der Frau in der nordkoreanischen Gesellschaft. Heute sprechen wir mit Park Young-ja, Forscherin am Korea-Institut für Wiedervereinigung, über nordkoreanische Frauen, die bereit für Veränderungen sind.





Nordkorea strahlte 2001 eine Fernsehserie mit dem Titel „Home“ aus. Sie basiert auf dem Roman „Friend“ des Schriftstellers Paek Nam-nyong aus dem Jahr 1988, der vom amerikanischen Bibliotheksmagazin „Library Journal“ zu einem der weltbesten Literaturstücke des Jahres 2020 gewählt wurde. Die Geschichte dreht sich um den Dreher Seok-chun und seine Frau Sun-hee, eine Sängerin einer Künstlergruppe. Die beiden verliebten sich und heirateten. Doch nach ständigen Streitereien reichte die Ehefrau die Scheidung ein. Die Serie über das schwerwiegende Thema Scheidung löste in der nordkoreanischen Gesellschaft Kontroversen aus, und der Sender beschloss, die letzte Folge der Serie nicht auszustrahlen. Der Roman „Friend“ impliziert, dass Mann und Frau sich am Ende miteinander versöhnen können, nachdem sie auf den Rat der Menschen um sie herum gehört haben.





Nordkorea schaffte 1956 die einvernehmliche Scheidung ab. Seitdem dürfen sich verheiratete Paare nur durch ein Gerichtsverfahren scheiden lassen. Vor den 2000er Jahren war es sehr selten, dass sich Paare scheiden ließen, was in der nordkoreanischen Gesellschaft negativ stigmatisiert ist.





In der von Männern dominierten nordkoreanischen Gesellschaft bauen viele Ehemänner ihren Stress ab, indem sie viel trinken, wobei es häufig zu häuslicher Gewalt kommt. Im Norden ist es nicht einfach, sich scheiden zu lassen, da Mann und Frau nur durch ein Gerichtsurteil geschieden werden können. Bis in die 1990er Jahre war es schwierig, an eine Scheidung überhaupt nur zu denken. Gerichte billigten Scheidungen nur aus politischen Gründen, etwa wenn sich die Familie des Ehepartners als Verräter herausstellte. Aber das war hauptsächlich bei der herrschenden Elite der Fall. Für Paare aus der Unterschicht war es schlichtweg undenkbar, getrennte Wege zu gehen.





Doch heutzutage steigt die Zahl der Scheidungen in Nordkorea derart, dass die Auflösung von Familien durch Scheidungen zu einem sozialen Problem wird. Laut dem in den USA ansässigen Radio Free Asia streben immer mehr Nordkoreaner eine Scheidung an, was lokale Gerichte dazu veranlasst, die Zahl der täglichen Scheidungsverfahren zu begrenzen, während die Behörden die ideologische Bildung stärken, um Scheidungen zu verhindern. Der starke Anstieg der Scheidungszahlen wird vor allem Frauen zugeschrieben, die nach Veränderung suchen. Und diese Veränderung wurde vom Jangmadang initiiert.





Der Zusammenbruch des Rationierungssystems in Nordkorea ließ viele Bürger verhungern und Familien auseinanderbrechen. In dieser miserablen Situation flüchteten viele Frauen in den Jangmadang-Handel, um allein zu überleben. Als sie für den Handel immer weiterreisten, bis hin zum Grenzhandel mit China, erkannten sie, dass ethnische Koreaner in China nicht wirklich so lebten wie sie. Die Frauen hatten eine größere wirtschaftliche Macht als zuvor und verdienten genug Geld, um ihren Männern ein Taschengeld zu geben. Infolgedessen mussten sie ab den frühen 2000er Jahren die Misshandlungen ihrer Ehemänner nicht mehr ertragen, die Drogen nahmen, gewalttätig wurden oder eine Affäre hatten. Immer mehr Frauen reichten bei örtlichen Gerichten die Scheidung ein, und Richter genehmigten Scheidungen in vielen Fällen, in denen es um häusliche Gewalt und außereheliche Affären ging.





Nordkoreaner sagen scherzhaft: „Wenn du einen Stein auf den Jangmadang wirfst, trifft er jedes Mal eine Frau.“ Dies bedeutet, dass Frauen den Dreh- und Angelpunkt der Jangmadang-Wirtschaft darstellen. Beim Handel auf dem Marktplatz wurden Frauen zu scharfen Beobachterinnen dessen, was in der Außenwelt vor sich ging. Sie erweiterten ihr Business-Netzwerk und wurden zum Entscheidungsträger. Es wird angenommen, dass Frauen einen erheblichen Teil der nordkoreanischen Neureichen, bekannt als Donju, ausmachen. Man sagt sogar, dass es Frauen sind, die Nordkorea ernähren und die lokale Wirtschaft am Laufen halten.





Um 2010 nahm die Macht der Frauen in Nordkorea erheblich zu. Frauen in den späten 40ern, 50ern und frühen 60ern, die die Hungersnot in den 1990er Jahren erlebt hatten, wollen nicht, dass ihre Kinder so leben wie sie. Nach 2010 sagten Nordkoreaner im Jangmadang allgemein, dass ein Ehemann wie ein Schmerz im Nacken sei, ein Sohn wie ein Blinddarm und eine Tochter wie ein Herz. Das bedeutet, dass die Frau sich bei der Anwesenheit des Ehemanns unwohl fühlt und sie als Mutter ohne Sohn leben kann wie ohne Blinddarm. Aber die Tochter ist unentbehrlich wie ein Herz, denn ohne Herz kann man nicht überleben. Heute sind Mütter und Töchter bzw. Frauen Ernährerinnen in Nordkorea, und die Macht der Frauen in der Gesellschaft wächst.





Frauen sind in den letzten Jahren oft in nordkoreanischen Medien aufgetreten. In der Vergangenheit betonte Nordkorea, dass Frauen sich für ihre Familie aufopfern und Loyalität gegenüber dem Staat zeigen sollten. In Abkehr von der traditionellen Wahrnehmung von Frauen haben lokale Medien jedoch oft über talentierte Mädchen berichtet und Frauen herausgestellt, die fortschrittlich denken und über sich selbst hinauswachsen.





So stellte eine Medienagentur die vierte Bulldozerfahrerin des Landes vor, die an einer technischen Hochschule studierte und den Kim-Il-sung-Jugendehrenpreis erhielt, die höchste Auszeichnung für junge Leute.





Ein lokales Medienunternehmen produzierte auch einen Dokumentarfilm über eine Stuckateurin, die maßgeblich zum Bau der wichtigsten Gebäude des Landes beigetragen hat, darunter das Moranbong-Theater und die Industriehochschule Pjöngjang, die heute als Technische Universität Kim Cha‘ek bekannt ist. Die Medien brachten auch eine „Traktor-Oma“ genannte Arbeiterin ans Licht, die ihr ganzes Leben lang in einer Traktorenfabrik gearbeitet hat.





Nordkoreanische Medien loben den herausfordernden Geist und die Leidenschaft der Frauen für die Arbeit. Bei einem Kongress der Sozialistischen Frauenunion betonte Staatschef Kim Jong-un auch die Notwendigkeit sozialen Engagements von Frauen.





Als Unterzeichner der Konvention zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau behauptet Nordkorea, dass das Land die Menschen liebt, insbesondere Frauen und Kinder. Frauenrechte werden oft als Maßstab dafür benutzt, wie fortschrittlich ein Land ist. Vor diesem Hintergrund betont Nordkorea, dass Frauen in dem Land sehr aktiv sind.





Derzeit hat Nordkorea eher eine Politik für Mütter als eine Politik für Frauen, weil das Land glaubt, die Gleichstellung der Geschlechter bereits erreicht zu haben. Tatsächlich erließ Nordkorea bereits 1946, ein Jahr nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft, ein Gesetz zur Gleichstellung der Geschlechter. Nordkorea behauptet, dass Männer und Frauen bereits gleichgestellt seien. Es wurde schon oft publik gemacht, dass die Macht der Frauen im Land erheblich zugenommen hat.





In der Ära Kim Jong-un sind mehrere Frauen an die politische Spitze aufgestiegen. Die Frau des Machthabers, Ri Sol-ju, hat im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen mit der Rolle als First Lady die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Unterdessen zeichnete sich Kims jüngere Schwester, Kim Yo-jong, bei verschiedenen politischen Veranstaltungen aus, nachdem sie anlässlich der Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang als Sondergesandte von Kim Jong-un das Büro des südkoreanischen Präsidenten besucht hatte. Sie konnte ihre Position als führende Stimme bei den innerkoreanischen Beziehungen und den Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA festigen. Hyon Song-wol, die die Reise des Samjiyon-Orchesters zu den Olympischen Spiele in PyeongChang leitete, hat ihre Präsenz in Nordkorea verstärkt, indem sie das offizielle Protokoll für Machthaber Kim bei wichtigen Ereignissen erstellt hat. Und dann gibt es Choe Son-hui, eine Karrierediplomatin, die an vorbereitenden Gesprächen auf Arbeitsebene für das Nordkorea-USA-Gipfeltreffen 2019 teilgenommen hat.





Im Jahr 2020 verbreiteten nordkoreanische Medien, dass 350 Frauen im Land in den letzten zehn Jahren einen Doktortitel erhalten hätten. Die Medien enthüllten die Namen der Frauen und ihre Fachgebiete im Detail. Dazu gehören Cho Su-kyong von der Pjöngjang-Universität für Maschinenbau, die eine automatische Sockenverpackungsmaschine entwickelt hat, und die Meteorologin Shim Myong-ok, die seit über 40 Jahren Wetterforschung bei der staatlichen hydrometeorologischen Verwaltung betreibt.





Eine ähnliche Anzahl von 350 Frauen mit Doktortitel brachte Nordkorea allein im Jahr 2019 hervor. Im Vergleich zu früher sind immer mehr nordkoreanische Frauen sozial engagiert und haben professionelle Jobs, doch ihr Anteil ist immer noch begrenzt.





Nordkorea ist konservativer geworden, seit das zweite Gipfeltreffen mit den USA im Februar 2019 in Hanoi ohne Einigung endete. Das Land tritt seitdem für Eigenständigkeit, Kollektivismus und Totalitarismus ein und die Leute zu Hause sind wieder konservativ geworden. Darüber hinaus haben internationale Sanktionen gegen Nordkorea und die pandemiebedingte Grenzschließung die Marktaktivitäten von Frauen eingeschränkt. Die staatliche Politik konzentrierte sich mehr auf die nationale Sicherheit, wodurch die nordkoreanische Gesellschaft männerzentriert wurde.





Was die Frauenbefreiung betrifft, so nehmen die meisten Frauen in Nordkorea diese als selbstverständlich hin, da ihnen beigebracht wurde, dass Regimegründer Kim Il-sung die Frauen befreit habe. Aber seit den 2000er Jahren verfolgen sie die Befreiung auf ihre eigene Weise. Ihre Suche nach echter Befreiung kann lange dauern. In dem zermürbenden Prozess wird von einigen Frauen erwartet, dass sie sich bemerkbar machen.





Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März dieses Jahres rief Nordkoreas offizielle Zeitung Rodong Sinmun Frauen dazu auf, sich ihrer Verantwortung als Hausfrau, Schwiegertochter, Ehefrau und Mutter stets bewusst zu sein. Die Zeitung forderte sie auf, ihre erwünschte Rolle zu spielen, ihren Schwiegereltern gut zu dienen und alles zu tun, was sie können, um ihren Ehemännern und Kindern dabei zu helfen, ihre Pflicht für ihr Land auf gute Weise zu erfüllen. Es klingt, als würde die Zeitung immer noch nur die Verpflichtung und Verantwortung der Frauen betonen.





Trotzdem verändern sich die nordkoreanischen Frauen. Wir freuen uns auf den tatsächlichen Wandel, den Frauen in der nordkoreanischen Gesellschaft bewirken werden.