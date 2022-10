Regierung präsentiert Maßnahmen gegen Taximangel in den Nachtstunden

ⓒYONHAP News

Die Regierung hat am Dienstag Maßnahmen präsentiert, um dem Problem der fehlenden Taxis in den Nachtstunden entgegenzuwirken.





Unter anderem wird die Gebühr für die Bestellung eines Taxis in der Nacht um bis zu 5000 Won erhöht. Den Taxifahrern soll davon ein größerer Anteil als bisher zukommen. Die gebührenfreie Taxibestellung wird es aber weiterhin geben, sodass der Fahrgast selbst entscheiden kann, ob er für eine kürzere Wartezeit mehr bezahlen will oder nicht. Das von dem Kunden eingegebene Fahrziel wird nicht angezeigt, um eine Fahrtverweigerung zu verhindern.





Als Lösung für das Problem des Taximangels in der Nachtzeit wird der Teilzeitdienst genehmigt. Taxifahrer können an den Wochenenden oder in den Nachtstunden ein ruhendes Firmentaxi nutzen, um zusätzliche Fahrten an Wochenenden oder in der Nacht zu unternehmen und sich etwas dazuzuverdienen.





Die Regierung erwartet, dass mit den Maßnahmen bis Jahresende von den 5000 Seouler Nachttaxis 3000 wieder in Betrieb genommen werden.





Ursache des chronischen Taximangels ist, dass der Beruf des Taxifahrers wegen des schlechten Einkommens vergleichsweise unattraktiv wurde. Taxifahrer, die bei einer Firma angestellt sind, müssen einen Großteil ihrer täglichen Einnahmen an die Firma abtreten. Aus diesem Grund sind zahlreiche Taxifahrer zu Lieferdiensten gewechselt. Seit Beginn der Coronapandemie schrumpfte die Zahl der in einer Taxifirma beschäftigten Fahrer um 28.000 auf 74.000. Allein in Seoul gibt es seitdem 10.000 Taxifahrer weniger.





Den Taxifahrern reichen die Maßnahmen der Regierung allerdings noch nicht. Sie fordern, dass auch der Grundtarif sowie der Nachtzuschlag erhöht werden.