Nordkorea sorgt mit Serie von Raketenstarts für neue Spannungen

ⓒYONHAP News

Nordkorea sorgt mit aufeinanderfolgenden Provokationen für erhöhte Spannungen auf der koreanischen Halbinsel.





Am Donnerstagvormittag hatte Nordkorea zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert. Wenige Stunden später wurde eine Formation von nordkoreanischen Kampfflugzeugen in die Nähe der innerkoreanischen Grenze geschickt. Dabei soll es auch Schießübungen gegeben haben.





Das südkoreanische Verteidigungsministerium meldete, dass 30 Kampfflugzeuge der südkoreanischen Luftwaffe sofort losgeschickt worden seien und mit einer überwältigenden Kampfkraft unverzüglich auf die Provokation Nordkoreas reagiert hätten.





Die nordkoreanischen Raketentests scheinen eine Reaktion auf die Entscheidung gewesen zu sein, den nukleargetriebenen US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan wieder in Gewässer östlich von Südkorea zurückzubeordern.





Davor hatte Nordkorea am Dienstag eine Mittelstreckenrakete abgefeuert und über Japan fliegen lassen. Die Rakete flog etwa 4.500 Kilometer weit und erreichte eine Maximalhöhe von 970 Kilometern. Die Geschwindigkeit wurde auf Mach 17 geschätzt. Dies ist die größte Distanz, die Nordkorea mit einer im normalen Winkel abgeschossenen ballistischen Rakete bislang überwand.





Nordkorea wollte damit scheinbar die Fähigkeit demonstrieren, im Falle eines Krieges auf der koreanischen Halbinsel die für den Nachschub wichtige Basis auf Guam treffen zu können.





Als Reaktion darauf führten die Streitkräfte Südkoreas und der USA eine Übung mit Präzisionsbomben durch. Unter Beteiligung von F-15- und F-16-Kampfjets wurden präzisionsgelenkte Bomben für den Direktangriff (JDAM) auf Scheinziele im Ostmeer abgefeuert und damit wurde eine Warnung an Nordkorea gerichtet.





Nordkorea hatte in diesem Jahr 22 Tests von ballistischen Raketen durchgeführt und zweimal Marschflugkörper abgefeuert. Allein in den letzten 12 Tagen wurden sechs Raketen gestartet.





Die gehäuften Raketentests werden von Experten als Reaktion auf die jüngsten gemeinsamen Militärübungen Südkoreas, Japans und der USA gewertet. Gleichzeitig wolle Pjöngjang offenbar durch die Demonstration militärischer Stärke den Zusammenhalt in der Bevölkerung stärken. Beobachtern zufolge könnten die jüngsten Raketentests auch ein Signal dafür sein, dass Nordkorea demnächst eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete abfeuert oder einen weiteren Atomtest unternimmt.